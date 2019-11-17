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Оржель прогнозирует рост цен на газ зимой

Оржель прогнозирует рост цен на газ зимой

Цены на газ в Украине в зимние месяцы будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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Как отметил министр, газ – товар, который имеет свою сезонность: если больше спрос – растет цена, если меньше спрос – цена снижается.

“На самом деле летом (июль, август, сентябрь) у нас была очень низкая цена. Ежемесячно цена снижалась, несмотря на то, что был больше спрос и европейские рынки показывали низкую цену. Мы действительно получили одну из самых низких цен, к примеру, если сравнивать с прошлым годом”, – напомнил он.

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Но осенью цена на газ начала расти.

“Наверное, учитывая увеличение спроса, в декабре также будет некоторое увеличение этой цены”, – сказал министр.

Оржель отметил, что начиная с 1 января 2020 года потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины.

“Остановка транзита, кроме экономического фактора, что газа нет, имеет очень большой психологический фактор. То есть риск безопасности поставок”, – добавил он.

По материалам Телеканал новин 24
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