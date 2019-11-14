Сколько будет стоить газ в следующем году

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Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
“Правительство обеспечит в 1-м квартале 2020 года цену на газ ниже, чем цена в 1-м квартале 2019 года, и это важно, так как у нас может прекратиться транзит газа”, – сказал он.
В украинских подземных газовых хранилищах достаточно запасов газа, чтобы даже без транзита пройти отопительный сезон, добавил Оржель.
Также ранее он заявил, что в правительстве не исключают, что Россия продолжит транспортировку газа без заключения контракта с Украиной.
Как утверждают эксперты, этой зимой украинцам не стоит беспокоиться из-за стремительного подорожания газа. Цена возрастет, но незначительно.
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