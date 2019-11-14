Сколько будет стоить газ в следующем году

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Правительство обеспечит в 1-м квартале 2020 года цену на газ ниже, чем цена в 1-м квартале 2019 года, и это важно, так как у нас может прекратиться транзит газа”, – сказал он.

В украинских подземных газовых хранилищах достаточно запасов газа, чтобы даже без транзита пройти отопительный сезон, добавил Оржель.

Также ранее он заявил, что в правительстве не исключают, что Россия продолжит транспортировку газа без заключения контракта с Украиной.

Как утверждают эксперты, этой зимой украинцам не стоит беспокоиться из-за стремительного подорожания газа. Цена возрастет, но незначительно.

Справка Finance.ua:

В ноябре цены на газ будут отличаться в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ , а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.