«Киевоблгаз» предлагает повысить тарифы (инфографика)

«Киевоблгаз» заявил об убыточности компании и считает, что тарифы на его услуги нужно повысить.

Об этом сообщил председатель правления компании Дмитрий Дронов в FACEBOOK.

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Он отметил, что нынешний тариф на распределение газа покрывает только 26% потребностей компании.

По его словам, с 2014 года расходы “Киевоблгаза” достигли более 6 млрд грн, и из-за недофинансированности отрасли убытки составляют 1,8 млрд грн.

«Потребитель природного газа должен понимать, что когда он платит платежки за газ, то только 10% от стоимости получает газораспределительная компания. Большая часть – 85% поступает в НАК «Нафтогаз Украина» и еще 5% получают поставщик и «Укртрансгаз», – отмечает Дронов.

«Если ничего не менять, возникает огромный риск безопасности газоснабжения. Чтобы не привести к критическому состоянию, регуляторному органу, НКРЭКУ, необходимо утвердить газораспределительным компаниям экономически обоснованный тариф, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы и условий труда», – добавил он.

Справка Finance.ua:

В ноябре цены на газ будут отличаться в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Самую высокую цену на газ будут платить потребители:

ПАО «Николаевгаз» – 7 091,00 грн/тыс куб. м;

«Николаевгаз» – 7 091,00 грн/тыс куб. м; АО «Ровногаз» – 7085,00 грн / тыс куб. м;

ООО «Газовик» – 7086,68 грн/тыс куб. м.

Меньше всего за газ будут платить потребители: