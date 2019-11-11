«Киевоблгаз» предлагает повысить тарифы (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
«Киевоблгаз» заявил об убыточности компании и считает, что тарифы на его услуги нужно повысить.
Об этом сообщил председатель правления компании Дмитрий Дронов в FACEBOOK.
Читайте также: Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионов
Он отметил, что нынешний тариф на распределение газа покрывает только 26% потребностей компании.
По его словам, с 2014 года расходы “Киевоблгаза” достигли более 6 млрд грн, и из-за недофинансированности отрасли убытки составляют 1,8 млрд грн.
«Потребитель природного газа должен понимать, что когда он платит платежки за газ, то только 10% от стоимости получает газораспределительная компания. Большая часть – 85% поступает в НАК «Нафтогаз Украина» и еще 5% получают поставщик и «Укртрансгаз», – отмечает Дронов.
«Если ничего не менять, возникает огромный риск безопасности газоснабжения. Чтобы не привести к критическому состоянию, регуляторному органу, НКРЭКУ, необходимо утвердить газораспределительным компаниям экономически обоснованный тариф, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы и условий труда», – добавил он.
В ноябре цены на газ будут отличаться в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
Самую высокую цену на газ будут платить потребители:
Меньше всего за газ будут платить потребители:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2410 15
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 24569 12
Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всехВчера, 12:26 - 1273 11
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИВчера, 10:33 - 3326 10
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2782 7
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 24569 12
Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут измененияВчера, 11:03 - 3518
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИВчера, 10:33 - 3326 10
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2782 7
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2410 15
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 506 1
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 587
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1888 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2345
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3701