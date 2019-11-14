Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимой

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Этой зимой украинцам не стоит беспокоиться из-за стремительного подорожания газа. Цена возрастет, но незначительно.
Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал эксперт по энергетике Михаил Гончар.
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“Цена будет зависеть от стоимости на европейском рынке. Оттуда частично завозим газ. Но не стоит исключать вариант, что зимой не будем импортировать топливо. Хватит собственной добычи и запасов в подземных хранилищах (на 29 октября имеется 21,74 млрд куб. м газа. – ГПУ). Так или иначе, ориентир на европейские цены будет. Заниматься благотворительностью не выгодно. Надо собирать средства и думать о следующем отопительном сезоне”, – объясняет эксперт.
В ноябре газ для населения подорожал на 14,7% – до 4,899 тыс. грн за тысячу куб. м.
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“Газ подорожал из-за сезонности. Так работает рынок. На лето цена падает, зимой – растет. Сэкономить удастся тем, кто в августе-сентябре закупил газ на зиму по летним ценам. Правда, домохозяйства совокупно приобрели более 67 миллионов “кубов” топлива. С точки зрения общего потребления, это мизерное количество. Рядовые украинцы не доверяют Нафтогазу. Думаю, что в следующем году покупать газ на зиму по летним ценам будет значительно больше потребителей”, – говорит Гончар.
Украина не покупает газ у России 4 года – с 25 ноября 2015 года.
“Перешли на реверсные поставки из Европы. В ноябре в этом году году планируем экспериментально закупить несколько танкеров сжиженного газа через польский терминал Свиноуйсьце. Этот газ будет стоить дороже, чем собственные запасы”, – резюмировал эксперт по энергетике.
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