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Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)

Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)

Харьков сегодня остается благоприятным регионом для развития технологического бизнеса и IT-отрасли.

По данным исследования Kharkiv IT Cluster, отрасль региона насчитывает почти 480 сервисных и продуктовых компаний, а количество специалистов преодолело отметку в 31 000 человек. IT индустрия в Харькове выросла на 24%, а суммарный объем достиг 962 млн USD в 2018 году, обеспечив рост на уровне 20%.

При этом много малых и средних компаний, таких как, например, Altexsoft, CodeIT или INSART, успешно работают в регионе вместе с гигантами индустрии NIX, Softserve, Sigma Software или EPAM.

Основные рынки экспорта IT услуг. США (74%) и страны Европейского Союза (19%).

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Средний доход харьковского IT-специалиста равен $2025. Это в шесть раз больше среднего дохода харьковчанина ($326) и в пять раз больше среднего дохода по Украине ($380).

В 2018 году харьковские IT-компании уплатили 6,4 млрд грн налогов в бюджет страны (+ 28%), по сравнению с прошлогодним показателем в 5 млрд, из которых 45% пошли в местный бюджет.

Справка Finance.ua:

  • Количество трудоустроенных IТ-специалистов согласно КЗоТ в Украине составляет 2-3%. Остальные работают как физические лица-предприниматели (ФЛП) или по контракту.
По материалам Finance.UA
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