Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Харьков сегодня остается благоприятным регионом для развития технологического бизнеса и IT-отрасли.
По данным исследования Kharkiv IT Cluster, отрасль региона насчитывает почти 480 сервисных и продуктовых компаний, а количество специалистов преодолело отметку в 31 000 человек. IT индустрия в Харькове выросла на 24%, а суммарный объем достиг 962 млн USD в 2018 году, обеспечив рост на уровне 20%.
При этом много малых и средних компаний, таких как, например, Altexsoft, CodeIT или INSART, успешно работают в регионе вместе с гигантами индустрии NIX, Softserve, Sigma Software или EPAM.
Основные рынки экспорта IT услуг. США (74%) и страны Европейского Союза (19%).
Читайте также: Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты
Средний доход харьковского IT-специалиста равен $2025. Это в шесть раз больше среднего дохода харьковчанина ($326) и в пять раз больше среднего дохода по Украине ($380).
В 2018 году харьковские IT-компании уплатили 6,4 млрд грн налогов в бюджет страны (+ 28%), по сравнению с прошлогодним показателем в 5 млрд, из которых 45% пошли в местный бюджет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 10091 20
ЕС за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощиВчера, 21:36 - 678 13
Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского мостаВчера, 14:49 - 1125 7
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда8 ч. назад - 3711 6
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ9 ч. назад - 870 6
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 10091 20
НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергиюВчера, 17:44 - 3935 3
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда8 ч. назад - 3711 6
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте5 ч. назад - 2797 2
Межбанк: НБУ застрахует курс от проседания5 ч. назад - 2546 1
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)4 ч. назад - 354 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 1868 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1988
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 965
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1388 5