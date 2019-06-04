Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)

С 15 апреля по 7 мая на DOU проходил ежегодный опрос, посвященный качеству образования в украинских ЗВО (заведение высшего образования – ред.). Всего в этом году мы собрали 3038 анкет с отзывами нынешних и бывших студентов украинских вузов.

Из интересного: обновленная тройка лидеров, КПИ и Львовская политехника, как и в прошлом году, ухудшили свои позиции. А еще мы определили, что большинство ИТ-специалистов рекомендует получать высшее образование, несмотря на то, что программа обучения – пока самый слабый аспект украинского ВО. Однако изменения есть: заметно возрастает изучение Python, Java, JavaScript та С#.

В целом украинские ИТ-специалисты не слишком склонны рекомендовать вузы, в которых они учились: в среднем готовность рекомендовать свой вуз/факультет составляет 6,1 из 10. Этот показатель почти не меняется за 4 года наших наблюдений, что может свидетельствовать об отсутствии заметных изменений в украинском высшем ИТ-образовании в последнее время.

В этом году многолетний лидер рейтинга НаУКМА разделил первую строчку рейтинга с УКУ (Украинским католическим университетом). Готовность рекомендовать НаУКМА в этом году составляет 9,4 балла из 10, а УКУ – 9,3 балла из 10 (разница между оценками этих университетов статистически незначима).