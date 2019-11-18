Суд признал противоправным установление прожиточного минимума на 2019 год

Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг.

Суд города Киева обязал Кабинет Министров Украины установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов Украины “О прожиточном минимуме” и “О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях”.

Справка Finance.ua:

В соответствии с проектом госбюджета на следующий год, предлагается установить прожиточный минимум:

На одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн.

Для детей возрастом до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн.

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