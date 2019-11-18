Суд признал противоправным установление прожиточного минимума на 2019 год

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Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг.
Суд города Киева обязал Кабинет Министров Украины установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов Украины “О прожиточном минимуме” и “О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях”.
В соответствии с проектом госбюджета на следующий год, предлагается установить прожиточный минимум:
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