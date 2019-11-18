Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ

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Кабинет министров работает над тем, чтобы снизить стоимость энергоносителей для предотвращения повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в регионах.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина.
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“Мы сейчас делаем все в правительстве, вместе с командой Президента, для того, чтобы цены на энергоносители – на электроэнергию, на газ – были меньше, чем прошлой зимой. Это дает нам возможность с оптимизмом смотреть и на стоимость отдельных тарифов”, – отметил Гончарук.
При этом он отметил, что размер тарифов на те или иные услуги в регионах определяет местная власть вместе с НКРЭКУ. По его мнению, снижение стоимости энергоносителей не позволит местной власти инициировать повышение тарифов.
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