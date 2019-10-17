День финансов, 28 октября: о дешевых кредитах под 10-12% годовых и налоговой реформе "по рецепту" от Милованова

Понедельник, 28 октября. Про молочные реки, кисельные берега , дешевые кредиты и возможные доходы от легализации игорного бизнеса:

Дешевые кредиты уже в 2020 году. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что решение НБУ снизить учетную ставку на 1%, до 15,5% дает потенциал для снижения стоимости кредитов в Украине. Регулятор продолжит снижать учетную ставку, и кредиты уже в 2020 году могут подешеветь до 10-12% годовых.

Налоговая реформа “рецепт от Милованова”. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов приглашает к дискуссии на тему: “Какая налоговая система нам нужна?”. Говорит, что важнейший экономический актив Украины – это люди. Поэтому и предлагает 8 налоговых изменений. Кстати, среди прочего — отмена ЕСВ.

Первый рейс “скандинавов” за 8 лет. Скандинавская авиакомпания SAS 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину, доставив пассажиров из Осло в киевский аэропорт Борисполь. Минимальная цена на авиабилеты – от 111 евро в обе стороны.

ФЛП. Проверить нельзя помиловать. За 2019 год ГФС было проведено 5 442 проверки ФЛП по поводу соблюдения требований налогового и другого законодательства. Это всего 0,30% от общего количества ФЛП. Проверять ФЛП могут не только фискалы, но и другие органы. Такую статистику приводит сайт opendatabot. Кого и почему нельзя проверять, можно узнать по ссылке.

Одна в Киевской по цене трех в Сумской. Аналитики портала «OLX» проанализировали все предложения на сайте и определили, что в Киевской области цена одной трехкомнатной квартиры равна цене трех в Сумской. Также самые дешевые варианты предлагают в Кировоградской области и Запорожской. А самые дорогие квартиры в Киеве, Львове и Одессе.

Возможные доходы от возможной легализации. Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что по консервативным расчетам, доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен. По ее словам, законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Также в бюджете на 2020 год планируют учесть доходы от законопроектов о рынке земли и добыче янтаря.

🔥 Вопросы по СПЛИТу и РРО на FinRetail 2019. 29 ноября в Киеве состоится очередная ежегодная практическая конференция FinRetail 2019. Помимо практических кейсов по развитию небанковких экосистем и реализации финансовых продуктов в Retail, там намерены обсудить и новые законы. А также что с этим всем делать участникам рынка: поставщикам и потребителям финансовых услуг. Мы уже записались. Присоединяйтесь и вы.