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Гончарук пообещал украинцам дешевые кредиты (видео)

Гончарук пообещал украинцам дешевые кредиты (видео)

Решение НБУ снизить учетную ставку на 1%, до 15,5%, дает потенциал для снижения стоимости кредитов в Украине.

Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, регулятор продолжит снижать учетную ставку. При этом кредиты в 2020 году могут подешеветь до 10-12% годовых.

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“Кредиты постепенно становятся дешевле. Национальный банк уменьшил ставку рефинансирования для банков на 1%. Это значит, что потенциально на рынке уже сейчас могут дешеветь кредиты. Это необходимо для наших предпринимателей и граждан. Мы ожидаем, что еще в этом году еще минимум один раз эта ставка будет пересмотрена. В следующем году вообще могут стоить 10-12% в гривне”, – сказал Гончарук.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что объем проблемных кредитов в украинских банках на данный момент составляет около 50%, или 566 млрд грн.
  • Нацбанк планирует снизить учетную ставку в ближайшие годы более чем вдвое, до 8%, при этом в течение 2020 года она снизится с 16,5% до 9%.

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По материалам Finance.UA
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