Гончарук пообещал украинцам дешевые кредиты (видео)

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Решение НБУ снизить учетную ставку на 1%, до 15,5%, дает потенциал для снижения стоимости кредитов в Украине.
Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, регулятор продолжит снижать учетную ставку. При этом кредиты в 2020 году могут подешеветь до 10-12% годовых.
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“Кредиты постепенно становятся дешевле. Национальный банк уменьшил ставку рефинансирования для банков на 1%. Это значит, что потенциально на рынке уже сейчас могут дешеветь кредиты. Это необходимо для наших предпринимателей и граждан. Мы ожидаем, что еще в этом году еще минимум один раз эта ставка будет пересмотрена. В следующем году вообще могут стоить 10-12% в гривне”, – сказал Гончарук.
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