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В НБУ озвучили объем проблемных кредитов в украинских банках

В НБУ озвучили объем проблемных кредитов в украинских банках

Объем проблемных кредитов в украинских банках на данный момент составляет около 50%, или 566 млрд грн.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания у президента Украины, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Смолий подчеркнул, что такое количество проблемных кредитов – один из системных рисков для финансовой системы.

Он также отметил, что Национальный банк оздоровил банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них – неработающие кредиты.

«Украина – мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это – один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к собственным обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса, который работает», – отметил Смолий.

При этом он подчеркнул, что ситуация с ПриватБанком является самой сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов – это ссуды прежним владельцам.

По словам Смолия, государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии.

По материалам Finance.UA
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