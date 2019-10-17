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НБУ пообещал снизить учетную ставку в 2020 году

НБУ пообещал снизить учетную ставку в 2020 году

Нацбанк по-прежнему планирует снизить учетную ставку в ближайшие годы более чем вдвое, до 8%, при этом в течение 2020 года она опустится с 16,5% до 9%.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на ежегодном собрании Международного валютного фонда, передает Reuters.

Рожкова не смогла спрогнозировать, сколько времени займет понижение ставки до 8%.

«Как быстро ключевая ставка достигнет уровня 8% – это еще один вопрос. Это будет зависеть как от внутренних, так и от внешних рисков», – сказала она.

С апреля банк снизил ключевую процентную ставку на 3,5 процентных пункта – до 16,5%, напомнила замглавы НБУ.

«Мы намерены постепенно снижать учетную ставку, поскольку, похоже, нет необходимости держать ее на текущем высоком уровне, чтобы снизить инфляцию до целевой отметки в 5%», – сказала Рожкова.

По ее словам, торговая война между США и Китаем влияет на экономику Украины, так же как и экономики всего мира.

«В сентябре мировой спрос замедлился из-за негативных ожиданий», – сказала Рожкова. По ее словам, украинские экспортеры столкнулись с ухудшением условий на мировых товарных рынках.

С другой стороны, цены на импортируемые энергоносители находятся на «относительно низком уровне», сказала она. А высокие процентные ставки в Украине стали магнитом для иностранных инвесторов, которые ищут более высокую доходность.

По материалам РБК-Украина
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