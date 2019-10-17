Кредиты начнут выдавать по-новому

Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий четкие требования к раскрытию всей информации о выданных украинцам кредитах, что делает саму процедуру кредитования понятной и прозрачной.

Отныне за скрытые проценты, обманную рекламу и навязывание “лишних” услуг финансовые учреждения рискуют быть оштрафованы. А украинцы смогут заранее получать полную информацию о стоимости займов и реальном размере процентной ставки. Между тем на популярные среди украинцев “кредиты до зарплаты” закон будет распространяться только частично, и в большинстве случаев пожаловаться на произвол микрофинансовых организаций по-прежнему будет некуда.

Новый закон устанавливает четкие требования к раскрытию абсолютно всей информации о выданных кредитах, а также о прямых и скрытых платежах, уплачиваемых при обслуживании займа. Под действие документа подпадают: банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые и страховые компании, а также инвестиционные фонды. Например, закон вводит понятие “реальная годовая процентная ставка”, которая включает в себя в том числе стоимость услуг нотариуса, оценщика, страховщика, и тому подобное. Таким образом, банк или другое финансовое учреждение теперь будут заранее просчитывать точную сумму всех платежей по кредитам и по его обслуживанию.

Кроме того, документ устанавливает правила в отношении рекламы финуслуг и ответственности за недостоверные данные. Как говорят в НБУ, закон даст возможность остановить обманную рекламу несуществующих на рынке низких процентных ставок и наказывать финансовые учреждения за скрытые проценты.

По словам главы НБУ Якова Смолия, только в 2018 году Нацбанк получил 13 тысяч жалоб от потребителей, возмущенных качеством финуслуг. При этом самый распространенный вопрос в жалобах – непрозрачная стоимость услуг, когда человек берет кредит под 40% годовых, но на самом деле платит в несколько раз больше. После вступления в силу закона, в случае некорректного заключения договора или неполного раскрытия информации НБУ будет штрафовать учреждения.

Самая серьезная санкция касается увеличения процентной ставки в одностороннем порядке без предупреждения потребителя. За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 8500 до 13600 грн. Также законом предусмотрены штрафы, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не выдало экземпляр договора или заключило договор не в письменной форме.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.