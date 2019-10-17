Доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов - Маркарова

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По консервативным расчетам, доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью lb.ua.
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Она отметила, что доходы от законопроектов об игорном бизнесе, рынке земли и добыче янтаря могут быть учтены в бюджете на 2020 год.
“Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета”, – сообщила министр.
Маркарова также отметила, что вычислить точный доход от инициатив пока сложно.
“Янтарь мы только просчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того, какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривен ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает”, – резюмировала министр.
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