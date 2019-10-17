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SAS выполнила первый за 8 лет рейс в Украину

SAS выполнила первый за 8 лет рейс в Украину

Скандинавская авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину, доставив пассажиров из Осло в киевский аэропорт Борисполь.

В украинском аэропорту борт встретили приветственным водяным салютом из двух пожарных машин.

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Авиаперевозчик будет совершать регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Минимальная цена на авиабилетыот 111 евро (в обе стороны).

Багаж – один предмет весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см и дополнительная личная вещь, например, сумка для ноутбука с габаритами не более 40х30х15 см.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам Finance.UA
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