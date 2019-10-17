«Трешка» в Киевской области по цене трех в Сумской - аналитика (инфографика)

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С июля 2019 квартиры на вторичном рынке жилья подорожали в среднем на $500. Значительными контрастами отметилась Закарпатская область: цены на «двушки» здесь выросли на 11%, а на «однушки» – упали на 8%. Полярные изменения произошли в стоимости «трешек»: от -12% в Тернопольской до +12% в Кировоградской.
Об этом сообщают аналитики «OLX Недвижимость».
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Самые дешевые варианты:
Среди крупных городов Украины наиболее бюджетные варианты:
Самое дорогое жилье:
Предложения в регионах и в больших городах:
Насколько украинцы открыты к сотрудничеству с риелторами:
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