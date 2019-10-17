«Трешка» в Киевской области по цене трех в Сумской - аналитика (инфографика)

С июля 2019 квартиры на вторичном рынке жилья подорожали в среднем на $500. Значительными контрастами отметилась Закарпатская область: цены на «двушки» здесь выросли на 11%, а на «однушки» – упали на 8%. Полярные изменения произошли в стоимости «трешек»: от -12% в Тернопольской до +12% в Кировоградской.

Об этом сообщают аналитики «OLX Недвижимость».

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Самые дешевые варианты:

самые дешевые «однушки» можно найти в Кировоградской области – $14 000, на $1 500 больше – в Сумской и Запорожской ($15 500),

«двушки» выгодно покупать в Сумском и Кировоградском регионах – в среднем за $20 000.

доступные «трешки» есть возможность приобрести в Сумской за $22 000, в Запорожской они уже чуть дороже – $25 600, и в Кировоградской области – $26 000.

Среди крупных городов Украины наиболее бюджетные варианты:

«однушки» в Харькове предлагают – в среднем по $22 500,

в Днепре «двушки» – за $29 900 и «трешки» – $36 000.

Самое дорогое жилье:

в Киеве за однокомнатные квартиры просят в среднем $43 000, за двухкомнатные – $64 000 и за трехкомнатные – $87 000.

во Львове «однушки» по $34 500, «двушки» по $48 000 и «трешки» по $60 000,

однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная квартиры в Одессе обойдутся в $29 000, $40 900 и $52 000 соответственно.

Предложения в регионах и в больших городах:

областью с самым большим выбором однокомнатных и двухкомнатных квартир стала Одесская. В 3-м квартале владельцы продавали 16 700 и 13 600 вариантов соответственно.

в Киевской было 13 700 «однушек» и 12 700 «двушек»,

в Харьковской – 7 000 и 6 200,

по количеству трехкомнатных квартир лидируют Киевская – 8 750 предложений, Одесская – 8 400 и Днепропетровская области – 4 500.

Насколько украинцы открыты к сотрудничеству с риелторами: