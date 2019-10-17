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За 2019 год ГФС было проведено 5 442 проверки ФЛП по поводу соблюдения требований налогового и другого законодательства. Это всего 0,30% от общего количества ФЛП. Проверять ФЛП могут не только фискалы, но и другие органы.
Об этом пишет в своем сообщении opendatabot.
Кто и как часто проверяет ФЛП:
Кого и почему нельзя проверять
Ограничивает проверки ФЛП до сих пор действующий закон, принятый еще в 2012 году. 2 статья этого закона содержит перечень всех, на кого распространяется его действие. Однако есть исключения в отношении предпринимателей, даже защищенных законом от большинства проверок. Если возникают подозрения, что с помощью ФЛП происходят какие-то сделки или уклонение от налогообложения, то это является основанием для осуществления проверки.
«Чем меньше проверок, тем легче вести бизнес. Ведь каждая проверка – это фактически репрессии по отношению к предпринимателю. В свое время немецкие представители органов власти рассказывали, что в Германии предпринимателя с оборотом до 2 млн евро и с 10 наемными работниками проверяют раз в 75 лет. Предприниматель может работать всю жизнь без всякой проверки. У них власть фокусируется на злоупотреблениях, концентрированных в большом бизнесе. А микробизнес не трогают, потому что во всем цивилизованном мире мелких предпринимателей рассматривают исключительно как самозанятых лиц. Ведь это создание рабочих мест, маленький, часто семейный бизнес, который не рассматривают с позиции наполнения бюджета», – комментирует Сергей Доротич, глава ВОО «Союз защиты предпринимательства».
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