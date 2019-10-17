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Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВ

Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВ

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пригласил к дискуссии, какая налоговая система нам нужна.

Об этом он написал в своей странице в Фейсбуке.

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“Важнейший экономический актив Украины – это люди. Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС. Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу”, – отметил он.

Какие налоговые изменения предлагаются:

  • Отменить ЕСВ.
  • Максимально снизить налог на доход физического лица.
  • Для компенсации, поднять налог на недвижимость.
  • Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы.
  • Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
  • Не трогать НДС. Улучшить сбор.
  • Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.
  • Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

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“Все эти 8 пунктов – к обсуждению. Идея этих пунктов – снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы”, – добавил он.

По материалам Finance.UA
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