Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВ

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пригласил к дискуссии, какая налоговая система нам нужна.
Об этом он написал в своей странице в Фейсбуке.
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“Важнейший экономический актив Украины – это люди. Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС. Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу”, – отметил он.
Какие налоговые изменения предлагаются:
“Все эти 8 пунктов – к обсуждению. Идея этих пунктов – снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы”, – добавил он.
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