День финансов, 23 октября: 10,9 млн долга ПриватБанку, льготы для "чернобыльцев", сервисы "государства в смартфоне"

Среда, 23 октября: о льготах, субсидиях и решении суда Лондона в деле ПриватБанка:

В Раде предлагают освободить “чернобыльцев” от растаможки авто. Такой законопроект появился на сайте ВР. В нем предлагают не облагать таможенными платежами транспортные средства, ввозимые (пересылаемые) на таможенную территорию Украины лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы. Льготникам предлагают разрешить ввозить без таможенных пошлин легковушки, грузовики, автобусы и мотоциклы.

Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанка. Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить банку 10,9 миллионов фунтов. Об этом сообщает пресс-служба банка. Также ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушания дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию.

Сколько денег украинцы держат в банках. По состоянию на 1 октября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 443,6 млрд грн. Из общей суммы вкладов физических лиц вклады в национальной валюте составляют 255,2 млрд грн; вклады в иностранной валюте – 188,4 млрд грн.

Первые сервисы «государства в смартфоне». Правительство приняло ряд решений, которые позволят вскоре запустить онлайн-услуги электронного удостоверения водителя и техпаспорта. Перечень цифровых услуг будет постепенно расширяться. Одними из первых элементов «государства в смартфоне» будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме.

В Украине изменится официальный прогноз курса доллара. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которое улучшило прогноз роста ВВП на 2020 год, также намерено изменить прогноз курса гривны к доллару. Об этом сообщил заместитель министра Сергей Николайчук. По его словам, в обновленном макропрогнозе будет учтено осеннее укрепление гривны к доллару.

Субсидии по-новому: как изменятся начисления льгот. В Министерстве соцполитики уверяют, что пункт Постановления Кабмина об увеличении субсидий не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону и субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены. Принцип расчета субсидий не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а значит, больший размер субсидии.

Перерасчет выплат работающим пенсионерам. Украинским пенсионерам, работающим после выхода на пенсию, автоматически пересчитывают выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Когда и кому пересчитают и порядок пересчета – читайте здесь.