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Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерам

Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерам

Украинским пенсионерам, работающим после выхода на пенсию, автоматически пересчитывают выплаты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Порядок этого пересчета утверждается частью IV ст. 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Когда и кому пересчитают:
Ежегодно с 1 апреля Пенсионный фонд должен проводить перерасчеты пенсий автоматически без дополнительного обращения. Выплаты пересчитывают тем пенсионерам, которые на 1 марта получили право на проведение перерасчета пенсии с дочислением страхового стажа или страхового стажа и заработка.

Вторая пенсия с Приват24

Порядок пересчета:

• Для лица, продолжавшего работать после назначения пенсии, перерасчет проводится с учетом не менее *24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. По желанию пенсионера перерасчет производится с заработной платы за периоды страхового стажа с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

• Для лица, которое после назначения пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет производится не ранее чем через два года после назначения с учетом страхового стажа после ее назначения и заработной платы, с которой назначена пенсия.

• Если пенсионер, который продолжал работать, приобрел стаж, достаточный для рассчета пенсии (то есть 35 лет страхового стажа для мужчин, 30 лет – для женщин), по его заявлению проводится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (предварительно перерасчитана) пенсия.

Справка Finance.ua:

  • В третьем квартале 2019 года размер средней пенсии украинцев составил 3019 гривен.
  • По данным опроса компании Research & Branding Group, полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11041 грн.
По материалам Finance.UA
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