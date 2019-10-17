В Украине изменится официальный прогноз курса доллара

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которое улучшило прогноз роста ВВП на 2020 год, также намерено изменить прогноз курса гривни к доллару.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Николайчук.

По его словам, в обновленном макропрогнозе будет учтено осеннее укрепление гривни к доллару.

“Мы ожидаем изменение допущений по обменному курсу”, – заявил Николайчук.

Он напомнил, что в майском прогнозе на 2020 год ожидался средний курс 28,2 грн/доллар.

“Сейчас мы видим, что гривня более крепкая в связи с рядом фундаментальных факторов. И, соответственно, курс мы закладываем в наши прогнозы уже не на таком высоком уровне”, – сказал замминистра, однако не назвал конкретной цифры нового прогноза.

Как известно, обновленный макроэкономический прогноз Кабмина будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение, и, как уверяют в Кабмине, смету ждут большие правки.

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: “бюджетный” курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания “подушки безопасности”.

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