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В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто

В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто

В Украине “чернобыльцев” предлагают освободить от растаможка автомобилей.

Соответствующий законопроект №2278 о социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы появился на сайте Верховной Рады.

“Одной из мер обеспечения прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является предоставление им льгот, определенных законом, в частности относительно получения для собственного пользования бесплатно или на льготных условиях от государства автомобилей”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

  • не облагать таможенными платежами транспортные средства, ввозимые (пересылаемые) на таможенную территорию Украины лицами, определенными пунктами 1 и 2 части первой статьи 14 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”,
  • льготникам предлагают разрешить ввозить без таможенных пошлин легковушки, грузовики, автобусы и мотоциклы,
  • можно будет растаможить как новые, так и подержанные авто.

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Для недопущения злоупотреблений во время реализации указанной категорией лиц своих прав предусматривается специальный срок реализации этого права – один раз в 10 лет.

Справка Finance.ua:

  • 2 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены.
  • Отсрочка применена до 1 января 2020 года.
  • Предполагается, что задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней приводит к штрафу 170 тысяч грн или конфискации этого транспортного средства; за управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн; повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч грн и запрет на вождение в течение года.
По материалам Finance.UA
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