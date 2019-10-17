В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто

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В Украине “чернобыльцев” предлагают освободить от растаможка автомобилей.
Соответствующий законопроект №2278 о социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы появился на сайте Верховной Рады.
“Одной из мер обеспечения прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является предоставление им льгот, определенных законом, в частности относительно получения для собственного пользования бесплатно или на льготных условиях от государства автомобилей”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что предлагают:
Для недопущения злоупотреблений во время реализации указанной категорией лиц своих прав предусматривается специальный срок реализации этого права – один раз в 10 лет.
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