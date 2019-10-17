В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто

В Украине “чернобыльцев” предлагают освободить от растаможка автомобилей.

Соответствующий законопроект №2278 о социальной защите участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы появился на сайте Верховной Рады.

“Одной из мер обеспечения прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является предоставление им льгот, определенных законом, в частности относительно получения для собственного пользования бесплатно или на льготных условиях от государства автомобилей”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

не облагать таможенными платежами транспортные средства, ввозимые (пересылаемые) на таможенную территорию Украины лицами, определенными пунктами 1 и 2 части первой статьи 14 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”,

льготникам предлагают разрешить ввозить без таможенных пошлин легковушки, грузовики, автобусы и мотоциклы,

можно будет растаможить как новые, так и подержанные авто.

Для недопущения злоупотреблений во время реализации указанной категорией лиц своих прав предусматривается специальный срок реализации этого права – один раз в 10 лет.

Справка Finance.ua:

2 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены.

Отсрочка применена до 1 января 2020 года.