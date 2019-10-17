Субсидии по-новому: как и когда изменятся начисления льгот (инфографика)

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В Министерстве соцполитики уверяют, что пункт Постановления Кабмина об увеличении субсидий не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
“В воскресенье, 20 октября, Кабинет Министров Украины принял Постановление об упрощении условий назначения субсидий, в котором, среди прочего, заложено изменение процента платежа в формуле назначения субсидий: с 15% до 20%. Пункт об увеличении субсидий вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону”, – говорится в сообщении.
Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены:
Кто будет иметь последствия от изменения процента:
Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равнялся 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% – 10% дохода (аналитика программы ниже), то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент уплаты. При этом средний процент платежа будет на уровне 13,5%. Формула работает и все время программы субсидий работала так, что чем меньше доходы, тем большая помощь.
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