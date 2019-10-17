Субсидии по-новому: как и когда изменятся начисления льгот (инфографика)

В Министерстве соцполитики уверяют, что пункт Постановления Кабмина об увеличении субсидий не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

“В воскресенье, 20 октября, Кабинет Министров Украины принял Постановление об упрощении условий назначения субсидий, в котором, среди прочего, заложено изменение процента платежа в формуле назначения субсидий: с 15% до 20%. Пункт об увеличении субсидий вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону”, – говорится в сообщении.

Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены:

в бюджете на 2020 год министерство заложило на это 47 628,6 млн грн,

принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а значит, больший размер субсидии.

Кто будет иметь последствия от изменения процента:

для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится,

высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, которые имеют доходы меньше прожиточного минимума,

в действие вступает еще один принцип – адресность, – переправить на поддержку тех, кто в ней действительно нуждается.

Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равнялся 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% – 10% дохода (аналитика программы ниже), то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент уплаты. При этом средний процент платежа будет на уровне 13,5%. Формула работает и все время программы субсидий работала так, что чем меньше доходы, тем большая помощь.