0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 198 0

Субсидии по-новому: как и когда изменятся начисления льгот (инфографика)

Субсидии по-новому: как и когда изменятся начисления льгот (инфографика)

В Министерстве соцполитики уверяют, что пункт Постановления Кабмина об увеличении субсидий не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

“В воскресенье, 20 октября, Кабинет Министров Украины принял Постановление об упрощении условий назначения субсидий, в котором, среди прочего, заложено изменение процента платежа в формуле назначения субсидий: с 15% до 20%. Пункт об увеличении субсидий вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону”, – говорится в сообщении.

Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены:

  • в бюджете на 2020 год министерство заложило на это 47 628,6 млн грн,
  • принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а значит, больший размер субсидии.

Кто будет иметь последствия от изменения процента:

  • для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится,
  • высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, которые имеют доходы меньше прожиточного минимума,
  • в действие вступает еще один принцип – адресность, – переправить на поддержку тех, кто в ней действительно нуждается.

Как сэкономить на коммуналке

Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равнялся 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% – 10% дохода (аналитика программы ниже), то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент уплаты. При этом средний процент платежа будет на уровне 13,5%. Формула работает и все время программы субсидий работала так, что чем меньше доходы, тем большая помощь.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.