Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанка

После успеха Приватбанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики были обязаны уплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов.

Об этом говорится на сайте банка.

Срок уплаты – до 12 ноября 2019 года.

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им Банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.

Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме того, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат для уплаты ответчиками понадобится некоторое время, пока они должны выплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Справка Finance.ua