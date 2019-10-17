Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанка

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После успеха Приватбанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики были обязаны уплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов.
Об этом говорится на сайте банка.
Срок уплаты – до 12 ноября 2019 года.
Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им Банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.
Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.
Кроме того, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат для уплаты ответчиками понадобится некоторое время, пока они должны выплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.
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