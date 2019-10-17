Сколько денег украинцы держат в банках (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 1 октября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 443,6 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2019 года:
Полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков в банках-участниках Фонда.
Гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.
Общее количество вкладчиков по состоянию на начало октября 2019 года составляет 42,7 млн.
Количество вкладчиков-ФЛП в банках-участниках Фонда – 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3,0% всех вкладчиков.
Кстати, если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от Finance.ua и получайте весомую прибавку к процентной ставке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто5 ч. назад - 1827 7
В каких городах Украины получают самые большие зарплатыВчера, 20:01 - 1953 6
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара4 ч. назад - 2528 3
Украинской железной дороге необходимо инвестиций на 20% больше, чем польскойВчера, 20:47 - 355 3
В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредитыВчера, 19:00 - 1168 3
Киевстар представил новые тарифы4 ч. назад - 3257 1
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара4 ч. назад - 2528 3
Субсидианты будут платить за коммуналку большеВчера, 16:06 - 2405
Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерам2 ч. назад - 2077
Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акцизаВчера, 16:13 - 2070 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1455
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 931
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1680 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1975
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2936