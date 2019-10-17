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Сколько денег украинцы держат в банках (инфографика)

Сколько денег украинцы держат в банках (инфографика)

По состоянию на 1 октября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 443,6 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2019 года:

  • вклады в национальной валюте – 255,2 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 188,4 млрд грн.

Карты для хранения денег

Полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков в банках-участниках Фонда.

Гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на начало октября 2019 года составляет 42,7 млн.

  • Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн – 402,2 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 249,4 млрд грн.

Количество вкладчиков-ФЛП в банках-участниках Фонда – 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3,0% всех вкладчиков.

Справка Finance.ua

  • С 1 января 2017 под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
  • По состоянию на 1 октября в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков.
  • Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало октября 2019 года, составила 8,4 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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