День финансов, 7 октября: плата за самовывоз из Rozetka, предложение по сбору с обмена налички, опрос по пятой группе ФЛП

В понедельник, 7 октября, неделя началась с таких новостей:

Платный самовывоз от Rozetka. Интернет-супермаркет Rozetka ввел плату за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов. Плата составит 10 гривен, если сумма заказа составляет менее 300 грн. Бесплатно забрать заказ можно будет только с почтоматов или мобильных точек выдачи.

Валюта, сбор и спорт. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает сбор в размере 1% с операции по покупке иностранной валюты в наличной форме. Сбор будет направлен на развитие спорта.

Создание пятой группы ФЛП. За или против. Согласно опросу, который провел портал DOU, 80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП. Также, только 3% опрошенных поддерживают создание фонда развития человеческого капитала. Напомним, в Кабмине хотят ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли в размере 5% на создание такого фонда.

Тариф за газ рассчитают по-новому. НКРЭКУ изменила методику определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа. Бытовых и небытовых потребителей переведут на заказанную мощность. Бытовые потребители будут платить не за фактически потребленный объем, а за резерв объема газа для них и обслуживание “трубы”.

Экономия на коммуналке до 8-10 тысяч гривен в год. Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год. В Программе действий Кабинета министров прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность.

На каком хобби можно заработать. Интересную статистику опубликовал OLX. Больше всего в Украине зарабатывают на художественном творчестве и рукоделии (32%), меньше всего зарабатывают на рыбалке (всего 9%). А вот дороже всего обходится хобби заядлым путешественникам. 4 из 10 путешественников только на инвентарь готовы тратить от 1000 до 3000 грн в месяц.