На каком хобби можно заработать больше всего (инфографика)

Самые прибыльные хобби для украинцев – художественное творчество и рукоделие.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Чем увлекаются украинцы:

14% украинцев сказали, что не имеют ни одного увлечения,

каждый пятый занимается спортом,

один из десяти увлекается музыкой,

в пятерке самых популярных хобби еще коллекционирование – 14% ответов, столько же поклонников охоты и рыбалки,

закрывает топ-5 художественное творчество и рукоделие,

10% украинцев не нашли свое хобби в вариантах ответов, и своими увлечениями они назвали еду, беседы с Творцом и поиск акций в магазинах.

Кто зарабатывает на своем хобби:

Рыбалка и охота не приносят прибыли 91% украинцев.

Зарабатывают на музыке 2 из 10 украинцев.

На танцах и спорте зарабатывают по 15% людей.

Больше всего украинцы зарабатывают на художественном творчестве и рукоделии – 32%.

*Расходы . Заядлым путешественникам хобби ударит по карману сильнее всего. 4 из 10 путешественников только на инвентарь готовы тратить от 1000 до 3000 грн в месяц.

Коллекционеры, рыбаки и музыканты закладывают на свое увлечение бюджет поменьше – до 1000 грн.

Те, кто занимается танцами, художественным творчеством или чтением, тратят немного: их расходы в целом не превышают 500 грн.