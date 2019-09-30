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На каком хобби можно заработать больше всего (инфографика)

На каком хобби можно заработать больше всего (инфографика)

Самые прибыльные хобби для украинцев – художественное творчество и рукоделие.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Чем увлекаются украинцы:

  • 14% украинцев сказали, что не имеют ни одного увлечения,
  • каждый пятый занимается спортом,
  • один из десяти увлекается музыкой,
  • в пятерке самых популярных хобби еще коллекционирование – 14% ответов, столько же поклонников охоты и рыбалки,
  • закрывает топ-5 художественное творчество и рукоделие,
  • 10% украинцев не нашли свое хобби в вариантах ответов, и своими увлечениями они назвали еду, беседы с Творцом и поиск акций в магазинах.

Кто зарабатывает на своем хобби:

  • Рыбалка и охота не приносят прибыли 91% украинцев.
  • Зарабатывают на музыке 2 из 10 украинцев.
  • На танцах и спорте зарабатывают по 15% людей.
  • Больше всего украинцы зарабатывают на художественном творчестве и рукоделии – 32%.

*Расходы . Заядлым путешественникам хобби ударит по карману сильнее всего. 4 из 10 путешественников только на инвентарь готовы тратить от 1000 до 3000 грн в месяц.

Коллекционеры, рыбаки и музыканты закладывают на свое увлечение бюджет поменьше – до 1000 грн.

Те, кто занимается танцами, художественным творчеством или чтением, тратят немного: их расходы в целом не превышают 500 грн.

По материалам Finance.UA
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