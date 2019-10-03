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Герус сообщил, сколько украинцы смогут экономить на коммуналке

Герус сообщил, сколько украинцы смогут экономить на коммуналке

При улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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В частности, в Программе действий Кабинета министров прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность.

Показатель уменьшения должен составить 20%. “Я хочу сказать, что 20% – это практически означает уменьшение или экономия на коммунальных тарифах, на коммунальных платежках для каждой украинской семьи в пределах 8-10 тысяч гривен в год. Таким образом, это действительно можно сказать, что это единоцентричная программа. Потому что ее действие почувствует на себе каждый украинец”, – заявил Герус.

По материалам РБК-Украина
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