Маркарова рассказала, почему нельзя снижать тарифы

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Минфин и правительство выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ. Это также является требованием Международного валютного фонда.

Об этом Маркарова сообщила в интервью на телеканале «1+1».

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«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь — должно помогать через субсидии», — сообщила Маркарова.

Она отметила, что механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше как людям с низкими доходами, так и людям с высокими доходами.

Кроме этого, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка слишком дорогая.

«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи тратилось на коммунальные услуги», — добавила Маркарова.