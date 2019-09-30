В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличными

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Украинцам планируют ввести общегосударственный сбор на развитие спорта с операций покупки иностранной валюты в наличной форме.
На сайте Верховной Рады 3 октября 2019 года был зарегистрирован законопроект №2208 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении общегосударственного сбора на развитие спорта”.
“В принятом Государственном бюджете Украины на 2019 год на финансирование отрасли спорта по всем расходам было предусмотрено около 3,7 млрд. грн. Несмотря на объемы финансирования отрасли, массовый спорт в Украине не развивается, прежде всего, среди детей и взрослых вследствие распространенной практики платности посещения занятий спорта. Проектом Закона предлагается ввести общегосударственный сбор на развитие спорта для создания дополнительных источников финансирования развития спорта и обеспечить действенный контроль за уплатой этого сбора”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что предлагают:
При осуществлении операций по покупке иностранной валюты в наличной форме плательщик сбора начисляет и перечисляет сбор на счета главных управлений Казначейства не позднее следующего рабочего дня.
Плательщики сбора подают до 20 числа месяца, что наступает за отчетным, в контролирующие органы отчет о начислении и уплате сбора на развитие спорта при осуществлении операций по покупке иностранной валюты в наличной форме по форме, установленной в порядке, который предусматривает статья 46 этого Кодекса.
Также законопроектом предусмотрено:
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