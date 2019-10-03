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Rozetka ввела плату за самовывоз товаров

Rozetka ввела плату за самовывоз товаров

Интернет-супермаркет Rozetka ввел плату за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов.

Плата составит 10 гривен, если сумма заказа составляет менее 300 грн. Ранее услуга самовывоза была бесплатной.

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Бесплатно заказы можно забрать с почтоматов или мобильных точек выдачи.

Напомним, где находятся почтоматы:

1. Ст. м. Лукьяновская. В зале с кассами
2. Ст. м. Выставочный центр. В переходе метро, ближе к выходу на ул. Васильковскую
3. Ст. м. Выдубичи. В зале с кассами, выход к автостанции
4. Ст. м. Минская. В зале с кассами, вход в метро со стороны ТРЦ Dream Town 2
5. Ст. м. Дарница. В зале с кассами. Вход со стороны ул. Попудренко, Строителей, за турникетом
6. Ст. м. Золотые ворота. В зале с кассами
7. Ст. м. Театральная. В переходе перед входом в метро
8. Ст. м. Харьковская. В зале с кассами, со стороны выходов № 1, 2, 3
9. Ст. м. Кловская. В зале с кассами, за турникетом.

По материалам Finance.UA
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