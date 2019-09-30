80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)

Портал DOU провел опрос среди IT-специалистов, поддерживают ли они появление пятой группы ФЛП для ИТ, и создание фонда развития человеческого капитала.

В опросе приняли участие 7177 специалистов, которые в настоящее время работают в сфере ИТ.

Результаты опроса показали:

47,5% считают, что ИТ-отрасли нужна не пятая группа, а реформа всей налоговой системы.

32,5% – что для ИТ достаточно третьей группы.

14,2% готовы поддержать, но при условии, что переход будет добровольным.

Не сомневаются в целесообразности пятой группы только 3% респондентов.

Самый большой процент тех, кто поддерживает создание пятой группы, среди топ-менеджеров:

7% респондентов из этой категории выбрали вариант «Поддерживаю, пятая группа действительно нужна для крупных компаний».

Среди других должностей доля этого ответа не превышает 3%.

Тестировщики чаще других считают, что третьей группы достаточно для ИТ: 37,3% против 29,4% среди ПМов (Project manager).

С поддержкой создания фонда дело обстоит еще хуже, чем с пятой группой. Фонд готовы поддержать только 3,3% опрошенных. Еще 8,7% вроде бы и не против фонда, но не готовы оплачивать его работу из собственного кармана.