80% ИТ-специалистов против создания пятой группы ФЛП - опрос (инфографика)

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Портал DOU провел опрос среди IT-специалистов, поддерживают ли они появление пятой группы ФЛП для ИТ, и создание фонда развития человеческого капитала.
В опросе приняли участие 7177 специалистов, которые в настоящее время работают в сфере ИТ.
Результаты опроса показали:
Самый большой процент тех, кто поддерживает создание пятой группы, среди топ-менеджеров:
Тестировщики чаще других считают, что третьей группы достаточно для ИТ: 37,3% против 29,4% среди ПМов (Project manager).
С поддержкой создания фонда дело обстоит еще хуже, чем с пятой группой. Фонд готовы поддержать только 3,3% опрошенных. Еще 8,7% вроде бы и не против фонда, но не готовы оплачивать его работу из собственного кармана.
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