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В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газа

В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газа

НКРЭКУ изменила методику определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа. Бытовых и небытовых потребителей переведут на заказанную мощность.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно проекту постановления, предполагается изменение принципов определения величины мощности для потребителей природного газа – переход от присоединенной мощности к заказанной мощности, которая будет максимально соответствовать их потребностям.

Заказ мощности будет осуществляться на основе статистических данных объемов потребления природного газа каждому потребителю в прошлых периодах.

Что изменится:

  • Бытовые потребители будут платить не за фактически потребленный объем, а за резерв объема газа для них и обслуживание “трубы”.
  • В случае перебора объемов газа штрафные санкции для бытовых потребителей поначалу применяться не будут.

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Для небытовых потребителей будут предусмотрены два варианта заказа:

  • по фактическим показателям потребления в течение прошлого года,
  • заказ без привязки к показателям прошлого года,
  • в случае перебора объемов будут применять штрафные санкции.
По материалам Finance.UA
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