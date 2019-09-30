В Украине изменится принцип расчета тарифов на услуги распределения газа

НКРЭКУ изменила методику определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа. Бытовых и небытовых потребителей переведут на заказанную мощность.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно проекту постановления, предполагается изменение принципов определения величины мощности для потребителей природного газа – переход от присоединенной мощности к заказанной мощности, которая будет максимально соответствовать их потребностям.

Заказ мощности будет осуществляться на основе статистических данных объемов потребления природного газа каждому потребителю в прошлых периодах.

Что изменится:

Бытовые потребители будут платить не за фактически потребленный объем, а за резерв объема газа для них и обслуживание “трубы”.

В случае перебора объемов газа штрафные санкции для бытовых потребителей поначалу применяться не будут.

Для небытовых потребителей будут предусмотрены два варианта заказа: