День финансов, 20 сентября: о верификации соцвыплат, РРО, отсрочке штрафов для "еврономеров"

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Пятница, 20 сентября. Особенно отметилась Верховная Рада:
О РРО. Сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о РРО. Документом предусматривается введение программных РРО, что дает субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.
О верификации пенсий и субсидий. В первом чтении был поддержан законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат. Это значит, что тех, кто получает пенсию, субсидию, стипендию и т.д., государство будет проверять с помощью автоматической базы. Если будут находить какие-то несоответствия, то нарушитель обязан вернуть государству незаконно полученные средства.
О защите прав потребителей финансовых услуг. Верховная Рада приняла в целом изменения по защите прав потребителей финансовых услуг. Банки и финансовые учреждения больше не смогут указывать в рекламе ложные процентные ставки по кредитам и депозитам. В Нацбанке утверждают, что это должно положительно повлиять на стоимость кредитов, поскольку финучреждения начнут конкурировать не рекламными, а реальными ставками.
О других важных новостях пятницы:
О запуске рынка земли. В МЭРТ опубликовали для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Так, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство.
Об отсрочке штрафов для еврономеров. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке штрафов за авто на еврономерах. Льготный период увеличен с 270 до 360 дней. Растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.
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