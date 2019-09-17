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Рада внесла изменения по защите прав потребителей финуслуг

Рада внесла изменения по защите прав потребителей финуслуг

Верховная Рада приняла в целом изменения по защите прав потребителей финансовых услуг.

Соответствующий проект закона поддержали 309 народных депутатов.

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Проект Закона 1085-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг направлен на создание надлежащей системы защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей, в том числе в Законе Украины “О потребительском кредитовании”.

Принятие законопроекта позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и предоставляются.

По материалам УНН
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