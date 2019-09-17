Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "еврономеров"

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В пятницу, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке штрафов за авто на “еврономерах”.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
По состоянию на 20 сентября закон вернули в Верховную Раду с подписью президента.
Напомним, Верховная Рада на заседании 12 сентябре проголосовала за отсрочку введения штрафов за нерастаможенные авто на “еврономерах”.
С 22 августа 2019 года начали действовать штрафы для владельцев “еврономеров”. Стандартный размер штрафа составляет 170 тыс. грн. В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток штраф – 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, размер штрафа – 170 тыс. грн или конфискация таких авто.
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