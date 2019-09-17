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Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "еврономеров"

Зеленский одобрил отсрочку штрафов для владельцев "еврономеров"

В пятницу, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отсрочке штрафов за авто на “еврономерах”.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

По состоянию на 20 сентября закон вернули в Верховную Раду с подписью президента.

Напомним, Верховная Рада на заседании 12 сентябре проголосовала за отсрочку введения штрафов за нерастаможенные авто на “еврономерах”.

С 22 августа 2019 года начали действовать штрафы для владельцев “еврономеров”. Стандартный размер штрафа составляет 170 тыс. грн. В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток штраф – 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, размер штрафа – 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Мои Fiнансы:

  • Законом об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств в Украину предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные авто на “еврономерах” еще на 90 дней.
  • Льготный период увеличен с 270 до 360 дней.
  • Растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

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По материалам Finance.UA
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