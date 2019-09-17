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Рада приняла за основу закон о верификации пенсий и субсидий

Рада приняла за основу закон о верификации пенсий и субсидий

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

За законопроект проголосовали 254 парламентария.

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что данный законопроект – об установлении справедливости в сфере выплаты субсидий и других выплат.

“Мы предлагаем не отзывать выплаты. Мы лишь предлагаем предоставить Министерству финансов возможности для того, чтобы запустить программное обеспечение, которое могло бы определять проблемные моменты и сообщать о них органам госвласти”, – отметил, представляя документ, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроектом предлагается поручить чиновникам с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства. Речь идет о верификации государственных выплат – пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, производимых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

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Проверку будут проводить среди тех, кто получает:

  • пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
  • денежную выплату из государственного бюджета;
  • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

Как будет производиться проверка:

  • В единую систему будет попадать информация о лице, получающем государственную помощь.
  • Специалисты будут изучать его материальное положение.
  • Если найдут нарушения, ответственные передадут информацию органу, производящему выплату.
  • После этого информация снова проверяется и принимается решение о том, действительно ли деньги платили незаконно.
  • После чего нарушитель обязан вернуть государству незаконно полученные средства.
По материалам Finance.UA
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