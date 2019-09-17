Рада приняла за основу закон о верификации пенсий и субсидий

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Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.
За законопроект проголосовали 254 парламентария.
Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что данный законопроект – об установлении справедливости в сфере выплаты субсидий и других выплат.
“Мы предлагаем не отзывать выплаты. Мы лишь предлагаем предоставить Министерству финансов возможности для того, чтобы запустить программное обеспечение, которое могло бы определять проблемные моменты и сообщать о них органам госвласти”, – отметил, представляя документ, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Законопроектом предлагается поручить чиновникам с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства. Речь идет о верификации государственных выплат – пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, производимых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Проверку будут проводить среди тех, кто получает:
Как будет производиться проверка:
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