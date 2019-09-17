Финансовые учреждения больше не смогут указывать в рекламе ложные процентные ставки - Нацбанк

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После принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг банки и финансовые учреждения больше не смогут указывать в рекламе ложные процентные ставки по кредитам и депозитам.
Об этом сообщил глава Национального банка Украина Яков Смолий, комментируя принятие Радой закона о защите прав потребителей финуслуг.
“Реальные проценты, которые иногда в сотни раз превышают указанные в рекламе, могут ставить людей в неожиданное, затруднительное положение, повышая социальную напряженность, – прокомментировал принятие Закона глава Национального банка Яков Смолий.
Одна из главных новаций закона – обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг.
Документ возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.
«Это должно положительно повлиять на стоимость кредитов, ведь с рынка будет устранена асимметрия информации, и финучреждения начнут конкурировать не рекламными, а реальными ставками», – добавил глава НБУ.
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