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Финансовые учреждения больше не смогут указывать в рекламе ложные процентные ставки - Нацбанк

Финансовые учреждения больше не смогут указывать в рекламе ложные процентные ставки - Нацбанк

После принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг банки и финансовые учреждения больше не смогут указывать в рекламе ложные процентные ставки по кредитам и депозитам.

Об этом сообщил глава Национального банка Украина Яков Смолий, комментируя принятие Радой закона о защите прав потребителей финуслуг.

“Реальные проценты, которые иногда в сотни раз превышают указанные в рекламе, могут ставить людей в неожиданное, затруднительное положение, повышая социальную напряженность, – прокомментировал принятие Закона глава Национального банка Яков Смолий.

Одна из главных новаций закона – обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг.

Документ возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

«Это должно положительно повлиять на стоимость кредитов, ведь с рынка будет устранена асимметрия информации, и финучреждения начнут конкурировать не рекламными, а реальными ставками», – добавил глава НБУ.

Справка Finance.ua

  • За 2018 год Национальный банк получил более 13 тыс. жалоб от потребителей, возмущенных качеством финансовых услуг. Из-за отсутствия соответствующего мандата НБУ не имел возможности ни упредить злоупотребления, ни принять меры к нарушителям.
  • Украина станет 120-й страной, где государство будет обеспечивать защиту прав потребителей финансовых услуг.
По материалам Finance.UA
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