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Рада приняла закон о РРО для детенизации в сфере торговли

Рада приняла закон о РРО для детенизации в сфере торговли

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1053-1 “О внесении изменений в закон “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”.

Закон поддержали 237 парламентариев, из которых два – внефракционные, остальные – от фракции “Слуга народа”.

Документом предусматривается введение программных РРО, что дает субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

Также упрощается процедура регистрации РРО: предполагается проводить ее средствами электронного кабинета без подачи регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Так, предполагается удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайринговых услуг ЦСО, заключения соответствующих договоров, приобретения классического РРО, который в настоящее время недешевый.

Ко второму чтению нардепы предусмотрели, что обязательное применение РРО с 1 января 2021 года должно касаться только следующих видов деятельности: реализация бытовой техники, лекарственных средств, ювелирных изделий, подержанных товаров в магазинах, деятельность гостиниц, туристических агентств, кафе, баров, ресторанов, а также реализация автозапчастей по перечню правительства.

При этом для всех плательщиков единого налога второй-четвертой групп применение РРО не обязательно.

Кроме того, штрафы для классических РРО оставили на сегодняшнем уровне, а для программных РРО ввели штрафные санкции исключительно за нерегистрацию расчетной операции на сервере контролирующего органа.

По материалам РБК-Украина
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