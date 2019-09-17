Минэкономики обнародовало законопроект о запуске рынка земли

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Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Проект закона опубликован на сайте ведомства.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Лишены этого права будут физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона “О санкциях”.
Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Государственным земельным кадастром, Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
Это необходимо для получения информации о совокупной площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности одного лица и связанных лиц и расположенных в пределах одной области и в пределах Украины.
Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи – нормативная денежная оценка.
Кроме того, предусматривается обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимость) имущественных прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав.
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