День финансов, 17 сентября: 200 тыс. билетов от Ryanair, «Вокзальная компания» от УЗ, выплаты при рождении ребенка от государства

Вторник, 17 сентября. От мала до велика:

Выплаты при рождении чада. Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн. Часть суммы, а именно 10 320 грн, родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться частями в течение 3 лет. Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн. По расчетам, такую помощь смогут получить 331 тыс. семей.

В продолжение о детях… В Киеве для учащихся до конца года создадут единый электронный ученический билет. Для студентов – студенческую транспортную карту. Напомним, для всех остальных уже можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Стоимость карты – 50 грн. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки.

А как там дела у ФЛП? Интересную статистику презентовала платформа Opendatabot. Исходя из данных, за последний год темп роста ФЛП в Украине замедлился на 30%. Интересно, что пик открытия ФЛП в 2019 году пришелся на 23 апреля (второй тур президентских выборов состоялся 21 апреля). С тех пор настроения более осторожны.

200 тыс. билетов в Европу от Ryanair. Лоукостер Ryanair устраивает распродажу 200 000 билетов в европейские страны, среди которых есть и украинские рейсы. Цена билетов, как обычно, зависит от даты вылета и направления.

Централизованное отопление: быт или не быт? Зима уже близко! А вместе с ней и ощутимые суммы в платежках. Чтобы от них не зависеть, как вариант, – можно отказаться от централизованной системы в пользу индивидуального отопления. В этой новости рассказываем, кто может отключить централизованное отопление и какие документы нужны для этого.

«Вокзальная компания» и УЗ. К концу 2019 года в Украине готовятся создать «Вокзальную компанию», которая будет управлять всеми украинскими вокзалами и существовать в пределах Укрзализныци. Кстати, сейчас в Украине вокзалы убыточны. Задача компании вывести их, как минимум, в нулевую рентабельность, как максимум – в прибыль.