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Столичные школьники и студенты получат льготные Е-билеты

Столичные школьники и студенты получат льготные Е-билеты

В Киеве для учащихся до конца года создадут единый электронный ученический билет. Для студентов – студенческую транспортную карту.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

“В связи с внедрением единого электронного билета в Киеве, появилось много вопросов от различных групп населения, особенно в отношении льгот. Сообщаем, что для учащихся электронный ученический билет будет изготовлен к концу года”, – говорится в сообщении.

Билет для школьника:

  • можно получить бесплатно,
  • действует на протяжении всего обучения в школе на все виды транспорта,
  • в случае утери билета можно будет приобрести за символическую плату (около 100 грн), заказав через личный кабинет киевлянина. Он будет льготный, без ограничения поездками.

Транспортная карта для студентов:

  • можно покупать транспортные продукты с 50% скидкой.

Справка Finance.ua:

  • С 1 ноября в киевском наземном транспорте не будут продавать бумажные билеты, а в метрополитене – жетоны и “зеленые” карты.
  • “Зеленую” карту метро можно сдать в любой кассе – пассажиру вернут ее залоговую стоимость. Пользователь получит залоговую стоимость, которая зависит от времени приобретения карты.
  • В кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Стоимость карты – 50 грн. При пополнении на большое количество поездок действуют скидки, как в метрополитене: при покупке до 10 – стоимость каждой обойдется в 8 гривен. А если пополнить карту сразу на 50 – одна поездка обойдется 6,5 гривны.
По материалам Finance.UA
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