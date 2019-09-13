Столичные школьники и студенты получат льготные Е-билеты

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В Киеве для учащихся до конца года создадут единый электронный ученический билет. Для студентов – студенческую транспортную карту.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
“В связи с внедрением единого электронного билета в Киеве, появилось много вопросов от различных групп населения, особенно в отношении льгот. Сообщаем, что для учащихся электронный ученический билет будет изготовлен к концу года”, – говорится в сообщении.
Билет для школьника:
Транспортная карта для студентов:
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