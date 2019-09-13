В 2019 регистрация ФЛП упала на треть (инфографика)

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За последний год темп роста ФЛП в Украине замедлился на 30%. В прошлом году за период с января по сентябрь количество ФЛП увеличилось на 40 тысяч, тогда как в этом – на 28 тысяч.
Такую статистику опубликовала платформа Opendatabot.
«Пиковые показатели можно связывать с отдельными событиями (например, массовое закрытие СПД в конце 2016 – начале 2017 ввиду обязательности уплаты всеми предпринимателями единого социального взноса) или с комплексом причин – принятием Кодекса о банкротстве, введение ГФС тестирования E-Receipt, “единое окно” на таможне и т.д. Можно проследить и некоторую «сезонность»: скажем, в конце декабря – начале января количество ФЛП уменьшается. Интересно, что пик открытия ФЛП в 2019 году пришелся на 23 апреля (второй тур президентских выборов состоялся 21 апреля). С тех пор настроения более осторожны», – прокомментировал Константин Донченко, руководитель аналитического центра «Бюро экономических и социальных исследований».
Как меняется динамика роста ФЛП:
Новое правительство предлагает ввести “специальное налогообложение для ФЛП:https://news.finance.ua/ua/news/-/455706/vidsotok-na-fond-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-shho-proponuyut-v-kabmini-ajtishnykam в IT-отрасли:
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