В 2019 регистрация ФЛП упала на треть (инфографика)

За последний год темп роста ФЛП в Украине замедлился на 30%. В прошлом году за период с января по сентябрь количество ФЛП увеличилось на 40 тысяч, тогда как в этом – на 28 тысяч.

Такую статистику опубликовала платформа Opendatabot.

«Пиковые показатели можно связывать с отдельными событиями (например, массовое закрытие СПД в конце 2016 – начале 2017 ввиду обязательности уплаты всеми предпринимателями единого социального взноса) или с комплексом причин – принятием Кодекса о банкротстве, введение ГФС тестирования E-Receipt, “единое окно” на таможне и т.д. Можно проследить и некоторую «сезонность»: скажем, в конце декабря – начале января количество ФЛП уменьшается. Интересно, что пик открытия ФЛП в 2019 году пришелся на 23 апреля (второй тур президентских выборов состоялся 21 апреля). С тех пор настроения более осторожны», – прокомментировал Константин Донченко, руководитель аналитического центра «Бюро экономических и социальных исследований».

Как меняется динамика роста ФЛП:

1 декабря 2016 года в Украине было зарегистрировано рекордное количество ФЛП – 2 млн. После принятия закона об обязательной уплате ЕСВ количество ФЛП стало снижаться. Отрицательная динамика продолжалась в течение 4 месяцев.

После этого количество ФЛП начало восстанавливаться. За 2018 год количество предпринимателей выросло почти на 100 тысяч.

В этом же году до настоящего момента зарегистрировано только 28 тысяч новых предпринимателей. Если такая динамика будет сохраняться, то к новому году будет зарегистрировано вдвое меньше предпринимателей, чем в предыдущем году.

Справка Finance.ua:

Новое правительство предлагает ввести “специальное налогообложение для ФЛП:https://news.finance.ua/ua/news/-/455706/vidsotok-na-fond-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-shho-proponuyut-v-kabmini-ajtishnykam в IT-отрасли: