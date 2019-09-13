Ryanair запустил распродажу 200 000 билетов в Европу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Лоукостер Ryanair устраивает распродажу 200 000 билетов в европейские страны, среди которых есть и украинские рейсы.
Читайте также: SkyUp объявила о запуске рейсов в ОАЭ
Сроки действия: акция стартует в октябре 2019 и действует до января 2020 года.
В компании обращают внимание пассажиров на то, что акция может закончиться раньше из-за окончания количества акционных билетов.
Цена билетов зависит от даты вылета и направления.
Стоимость билетов из Киева:
• Киев — Варшава €9,99
• Киев — Краков €9,99
• Киев — София €9,99
• Киев — Дюссельдорф €13,99
• Киев — Берлин €14,99
• Киев — Катовице €9,99
• Киев — Вроцлав €12,99
• Киев — Стокгольм €13,99
• Киев — Пафос (Кипр) €14,99
• Киев — Лондон €18,99.
Цены на рейсы из аэропорта Львова:
• Львов — Дюссельдорф €9,99
• Львов — Варшава €13,99
• Львов — Лондон €12,99.
Заказать билеты можно на сайте компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденныхВчера, 13:24 - 2392 7
Вопрос поставок американского газа через Польшу решится в течение года – ДанилюкВчера, 08:44 - 990 6
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 2971 4
Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)Вчера, 21:33 - 1730 3
Сколько субсидий получат украинцы в 2020 годуВчера, 10:33 - 808 3
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 15341
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджетВчера, 11:36 - 13995
Межбанк: курс начал понедельник со сниженияВчера, 11:26 - 6968
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 4947
Какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 годуВчера, 15:06 - 3801 1
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 954
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 712 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1672 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 700
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1281