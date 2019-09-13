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Ryanair запустил распродажу 200 000 билетов в Европу

Ryanair запустил распродажу 200 000 билетов в Европу

Лоукостер Ryanair устраивает распродажу 200 000 билетов в европейские страны, среди которых есть и украинские рейсы.

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Сроки действия: акция стартует в октябре 2019 и действует до января 2020 года.

В компании обращают внимание пассажиров на то, что акция может закончиться раньше из-за окончания количества акционных билетов.

Цена билетов зависит от даты вылета и направления.

Стоимость билетов из Киева:
• Киев — Варшава €9,99
• Киев — Краков €9,99
• Киев — София €9,99
• Киев — Дюссельдорф €13,99
• Киев — Берлин €14,99
• Киев — Катовице €9,99
• Киев — Вроцлав €12,99
• Киев — Стокгольм €13,99
• Киев — Пафос (Кипр) €14,99
• Киев — Лондон €18,99.

Цены на рейсы из аэропорта Львова:
• Львов — Дюссельдорф €9,99
• Львов — Варшава €13,99
• Львов — Лондон €12,99.

Заказать билеты можно на сайте компании.

По материалам Finance.UA
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