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SkyUp объявила о запуске рейсов в ОАЭ

SkyUp объявила о запуске рейсов в ОАЭ

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp объявила об открытии нового направления в Шарджу.

Об этом компания сообщила в Facebook.

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Рейс стал первым из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.

Первый самолет по маршруту отправится уже 26 октября 2019 года.

График: рейсы будут выполняться по средам и субботам.

Стоимость билета в один конец:

  • Львов-Шарджа: от 3220 грн;
  • Шарджа-Львов: от 3215 грн.

Приобрести билеты можно на сайте перевозчика.

По материалам Finance.UA
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