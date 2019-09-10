SkyUp объявила о запуске рейсов в ОАЭ

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Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp объявила об открытии нового направления в Шарджу.
Об этом компания сообщила в Facebook.
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Рейс стал первым из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.
Первый самолет по маршруту отправится уже 26 октября 2019 года.
График: рейсы будут выполняться по средам и субботам.
Стоимость билета в один конец:
Приобрести билеты можно на сайте перевозчика.
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