Ryanair запустит рейс Львов-Будапешт

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Ирландский лоукостер Ryanair планирует запустить рейс из Львова в Будапешт уже в апреле 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
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По данным компании, в столицу Венгрии рейсы будут совершаться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Сайт Ryanair предоставляет возможность бронирования билетов по маршруту Львов-Будапешт с 1 апреля 2020 года.
Стоимость билетов стартует от 10 евро в одну сторону. В цену включена перевозка малой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.
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