Ryanair запустит из Польши 27 новых рейсов

Компания Ryanair запустит из Польши сразу 27 новых рейсов. Компания добавляет 11 самолетов и флот перевозчика в этой стране составит 35 воздушных судов.

Об этом сообщили в авиакомпании Ryanair.

11 дополнительных самолетов, базирующихся в польских аэропортах, 27 новых маршрутов и 14 миллионов новых клиентов.

Большинство новых маршрутов придется на аэропорт Катовице.

В аэропорту Катовице будут базироваться 6 самолетов (2 – для регулярных рейсов и 4 – для чартерных).

Полеты из Катовице – в Болонью, Бриндизи, Катанию, Корк, Дортмунд (10 рейсов в неделю), Гетеборг, Киев, Манчестер, Одессу, Осло и на Пафос.

Полеты из Ольштына – в Кельн; из Быдгоща – в Эдинбург.

Полеты из Познани – в Будапешт, Харьков, Одессу, Париж.

Ранее Ryanair анонсировал рейсы в Грузию. Осенью авиакомпания Ryanair запустит три маршрута в Европу из аэропортов Тбилиси и Кутаиси.