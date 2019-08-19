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Ryanair анонсировал рейсы в Грузию

Ryanair анонсировал рейсы в Грузию

Осенью британская авиакомпания Ryanair запустит три маршрута в Европу из аэропортов Тбилиси и Кутаиси.

График и цены рейсов:

6 ноября стартуют рейсы Тбилиси – Бергамо (Италия). Цена билета – от 27 евро в одну сторону.

7 ноября запускаются рейсы Кутаиси – Марсель. Полеты будут совершаться два раза в неделю по цене от 27 евро в одну сторону.

9 ноября — Кутаиси – Болонья. Цена полета от 21 евро в одну сторону, а рейсы совершаются дважды в неделю.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair будет первым лоу-костом с рейсами в Тбилиси.
  • Грузинский рынок сейчас обслуживает венгерская авиакомпания Wizz Air с 39 направлениями из Кутаиси.
По материалам Avianews.com
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