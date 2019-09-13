Как отключиться от централизованного отопления

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Сегодня, 17 сентября вступил в силу приказ Министерства развития общин и территорий Украины №169, который определяет порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой.
Отключение потребителей от систем централизованного отопления производится по решению совладельцев многоквартирного дома. Вопрос отключения потребителей от сетей будет рассматривать постоянно действующая комиссия на местах. Решение об отключении будет принимать орган местного самоуправления по письменному заявлению владельца здания или жилого дома, с учетом решения комиссии, которая будет заседать не реже одного раза в месяц.
Какие документы нужны для отключения:
Кто отключает:
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