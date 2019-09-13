Как отключиться от централизованного отопления

Сегодня, 17 сентября вступил в силу приказ Министерства развития общин и территорий Украины №169, который определяет порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой.

Отключение потребителей от систем централизованного отопления производится по решению совладельцев многоквартирного дома. Вопрос отключения потребителей от сетей будет рассматривать постоянно действующая комиссия на местах. Решение об отключении будет принимать орган местного самоуправления по письменному заявлению владельца здания или жилого дома, с учетом решения комиссии, которая будет заседать не реже одного раза в месяц.

Какие документы нужны для отключения:

Заявление об отключении, составленное в произвольной форме, с указанием причины отключения, а также информация о намерении обустройства в здании систем индивидуального или автономного теплоснабжения.

К заявлению прилагается протокол собрания совладельцев многоквартирного дома и указываются лица, уполномоченные представлять интересы совладельцев.

Такое заявление передается на рассмотрение комиссии, которая должна рассмотреть ее на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.

Решение в течение пяти рабочих дней передается в орган местного самоуправления, а его копия предоставляется заявителю.

Кто отключает: