0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 515 0

Сколько будут платить при рождении ребенка в Украине в 2020 году

Сколько будут платить при рождении ребенка в Украине в 2020 году

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.

Читайте также: Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденных

Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.

Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн. По расчетам, такую ​​помощь смогут получить 331 тыс. семей.

В проекте бюджета также рассчитана выплата по 1779 грн по программе “Муниципальная няня» – выплаты по ней получат 63,4 тыс. семей.

Кредитные карты с лучшим льготным периодом

16,4 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями получат от государства 1769 гривен.

Пособие детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство, будут получать 39,6 тыс. украинцев. Ее сумма тоже увеличится: с декабря 2020 года им будут начислять от 3842 грн до 4790 грн, в зависимости от возраста. Это свидетельствует об увеличении выплат по сравнению с декабрем 2019 года, на который им запланированы выплаты от 3558 грн до 4436 соответственно.
 
Максимальный уровень пособия одиноким матерям который будут получать 397,3 тыс. женщин, повысится следующим образом:

  • на ребенка до 6 лет пособие увеличится с 1779 грн до 1921 грн;
  • на ребенка в возрасте 6-18 лет – с 2218 грн до 2395 грн;
  • на ребенка 18-23 лет – с 2102 грн до 2270 грн.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2020 года в Украине будут внедрять «проект»:https://news.finance.ua/ua/news/-/454309/v-ukrayini-vprovadyat-elektronnyj-kabinet-dlya-novonarodzhenyh «е-Малыш», что позволит получить 10 услуг от государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.