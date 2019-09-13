Сколько будут платить при рождении ребенка в Украине в 2020 году

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Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.
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Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.
Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн. По расчетам, такую помощь смогут получить 331 тыс. семей.
В проекте бюджета также рассчитана выплата по 1779 грн по программе “Муниципальная няня» – выплаты по ней получат 63,4 тыс. семей.
16,4 тыс. детей с тяжелыми заболеваниями получат от государства 1769 гривен.
Пособие детям, над которыми установлена опека или попечительство, будут получать 39,6 тыс. украинцев. Ее сумма тоже увеличится: с декабря 2020 года им будут начислять от 3842 грн до 4790 грн, в зависимости от возраста. Это свидетельствует об увеличении выплат по сравнению с декабрем 2019 года, на который им запланированы выплаты от 3558 грн до 4436 соответственно.
Максимальный уровень пособия одиноким матерям который будут получать 397,3 тыс. женщин, повысится следующим образом:
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